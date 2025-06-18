Дуров объяснил, почему проигнорировал сообщение от Макрона

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проигнорировал личное сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. О произошедшем он рассказал в интервью Le Point.

По словам Дурова, Макрон писал ему сообщения в Telegram на самые разные темы «долгое время».

«Последний раз это было в день моего заявления о румынских выборах. Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — поделился он.

Также Дуров признался, что разочаровался в политике Макрона. По его мнению, она ослабляет Францию.

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Ранее Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать Telegram-каналы румынских консерваторов перед выборами в стране. Бизнесмен отмечал, что ответил отказом.