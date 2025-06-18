Азербайджан помог России

Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана. Об этом дипведомство сообщило по итогам телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги Джейхуна Байрамова, передает ТАСС.

«Сергей Лавров тепло поблагодарил азербайджанских партнеров за помощь и внимание к гражданам России, возвращающимся домой из Ирана через территорию республики», — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, главы МИД обсудили актуальные вопросы повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.

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Ранее Иран призвал жителей израильского города Хайфа срочно эвакуироваться. Вечером 17 июня глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы, поскольку в сторону Израиля была запущена новая волна баллистических ракет.