Эрдоган заявил, что Нетаньяху "превзошел Гитлера"

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эрдоган заявил, что израильский лидер "превзошел Гитлера", пишут турецкие СМИ.

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По словам Эрдогана, самые ужасные снимки времен Второй мировой войны "невинны по сравнению с видео и фотографиями из сектора Газа".

"Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость – он уже превзошел Гитлера", – высказался Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп с иронией пожелал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи "удачи" в ответ на его слова о том, что Тегеран не собирается сдаваться.