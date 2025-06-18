Эрдоган заявил, что Нетаньяху "превзошел Гитлера"
Президент Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эрдоган заявил, что израильский лидер "превзошел Гитлера", пишут турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, самые ужасные снимки времен Второй мировой войны "невинны по сравнению с видео и фотографиями из сектора Газа".
"Во время Холокоста в Германии они не были такими бесчеловечными, бессознательными. Геноцид Нетаньяху, его жестокость – он уже превзошел Гитлера", – высказался Эрдоган.
Ранее президент США Дональд Трамп с иронией пожелал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи "удачи" в ответ на его слова о том, что Тегеран не собирается сдаваться.