Планам Запада по исключению России из мирового порядка суждено провалиться. Об этом заявили в турецком издании dikGAZETE.

Авторы статьи подчеркнули, что в каждой оторванной от России стране начинается хаос. В качестве примера они привели Афганистан, Ирак, Ливию, Египет, Тунис и Сирию, которые имели хорошие отношения с РФ пока туда не пришли США и не установили подчиняющиеся им правительства.

«В то время как Соединенные Штаты формируют Ближний Восток руками Израиля, основная цель заключается в том, чтобы создать мировой порядок без России», — говорится в тексте.

Однако в dikGAZETE уверены, что данным мечтам не суждено сбыться.