В Турции оценили хитроумный план Запада против России
Планам Запада по исключению России из мирового порядка суждено провалиться. Об этом заявили в турецком издании dikGAZETE.
Авторы статьи подчеркнули, что в каждой оторванной от России стране начинается хаос. В качестве примера они привели Афганистан, Ирак, Ливию, Египет, Тунис и Сирию, которые имели хорошие отношения с РФ пока туда не пришли США и не установили подчиняющиеся им правительства.
«В то время как Соединенные Штаты формируют Ближний Восток руками Израиля, основная цель заключается в том, чтобы создать мировой порядок без России», — говорится в тексте.
Однако в dikGAZETE уверены, что данным мечтам не суждено сбыться.
«Москва предпринимает правильные шаги на этом этапе, отказавшись от принципа "друг моего врага — мой враг" и поддерживая контакты с новыми прозападными администрациями. Россия ясно видит положение дел в мире и, хотя США по-прежнему пытаются реализовать свой план, он больше не принимается миром. Политика РФ, основанная на взаимных интересах, более приемлема. Жители Запада должны это понять! Мечты о мировом порядке без России не сбудутся», — заключили авторы статьи.