СМИ: экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад убит на улице

Неизвестный мужчина застрелил бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на улице в Тегеране. Об этом пишет Telegram-канал «9 канал Израиль» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел во вторник, 17 июня.

Ахмадинежад был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда прогуливался вместе с супругой и двумя сыновьями, отметили журналисты.

Махмуд Ахмадинежад — иранский политический и государственный деятель, шестой президент Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года.

Родился 28 октября 1956 года в деревне Арадан недалеко от Гермсара, провинция Семнан. В 1976 году поступил в Тегеранский университет науки и технологий и успешно окончил его с квалификацией транспортного инженера.

В студенческие годы активно участвовал в молодёжном антишахском движении.

В 1980 году отправился добровольцем на ирано-иракскую войну в составе спецподразделения Стражей исламской революции («Басидж»).