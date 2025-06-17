Трамп предложил Ирану поговорить

Если руководство Ирана хочет провести переговоры с Соединенными Штатами, для этого нет никаких препятствий.

Об этом заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Если у них есть желание поговорить, они знают, как меня найти. Они должны были принять сделку, которая была на столе — это спасло бы много жизней!» — написал он.

Американский лидер также опроверг сообщения СМИ о том, что переговоры Вашингтона и Тегерана уже состоялись, назвав их «сфабрикованными и фейковыми».

Трамп заявил о планах на Ближний Восток

Ранее Трамп заявил, что у него «особо нет настроения» лично вести переговоры с Ираном касательно прекращения огня и возобновления ядерной сделки. Он добавил, что может отправить вместо себя спецпосланника Стива Уиткоффа или вице-президента США Джей Ди Вэнса.