Дуров обвинил Le Monde в кампании против Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую газету Le Monde в предвзятом освещении деятельности мессенджера. По его словам, за последние семь недель издание опубликовало около 40 негативных материалов о Telegram, при этом зачастую не запрашивая комментариев от компании или игнорируя предоставленные ей уточнения.

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Дуров также выразил недоумение тем, что французские СМИ практически не обратили внимания на его интервью Такеру Карлсону, в котором он, в частности, рассказывал об аресте в Париже. Он отметил, что в других странах его заявления вызвали более широкий отклик.

Дуров рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

Отдельно предприниматель упомянул недавний опрос Le Monde, в котором читателей спрашивали, используют ли они Telegram для просмотра пиратских трансляций футбольных матчей. Он расценил это как попытку сформировать у аудитории негативное восприятие платформы.

По мнению Дурова, подобная информационная среда вызывает тревогу и подчеркивает необходимость сохранения площадок, где можно услышать разные точки зрения, передает «Радиоточка НСН».