Вмешательство США в конфликт с Ираном допустили

Президент США Дональд Трамп может ввести войска в Иран, если будут атакованы американские военные базы. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин.

«Если Иран ударит по американским военным базам на Ближнем и Среднем Востоке, если погибнет хоть один американец, Трамп развернет вооруженные силы против Ирана, и это начнется координация боевых действий с Израилем», — допустил ученый.

По мнению Сажина, других гипотетических участников конфликта Израиля и Ирана быть не может, и другие ближневосточные страны вряд ли будут втянуты в конфликт.

«Никто не будет тянут конфликт. Потому что соседи Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, конечно, осудили действия Израиля, но никаких действий не предприняли. То есть они будут наблюдать со стороны», — пояснил востоковед.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана и нанес удары по ядерным объектам, военным базам страны, а также по расположению личного состава армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую иранскую ядерную угрозу. Иран также нанес ответные удары по Израилю.