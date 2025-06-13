Вучич назвал Украину другом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является другом Сербии, поскольку Киев, в том числе, не признает независимость Косово.

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Его слова передает EuroNews.

«Украина всегда была дружественной страной Сербии. Кстати, они уважают международное публичное право и не признали независимость Косово и даже не пригласили Приштину в Одессу. Мы ценим это и ничего не имеем против Украины», — заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия предложила Украине помощь в восстановлении двух городов или одного региона. Белград, помимо этого, как отметил Вучич, в прошлом году предоставил Киеву десятки миллионов финансовой помощи.

Вучич допустил, что сербское оружие попало на Украину через другие страны

Ранее Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие Киеву напрямую и намеренно. По его словам, продавать или отправлять какое-либо оборудование как на Украину, так и в Россию запрещено законодательством.