Иран приостановил все внутренние и международные авиарейсы

В Иране приостановили все авиарейсы: как внутренние, так и международные. Об этом сообщили местные СМИ, пишет «‎Интерфакс»‎.

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Уточняется, что ‎соответствующее решение приняло Управление гражданс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кой авиации Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о старте операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

После этого над иранской мечетью Джамкаран, неподалеку от города Кум, подняли красный флаг мести. На опубликованных кадрах виден процесс поднятия флага. На площади около мечети собралось множество людей с флагами Ирана.