Владимира Зеленского и его окружение следует признать террористами, заявил в своем Youtube-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне терактов с поездами в Брянской и Курской областях, организованных украинских спецслужбами, заявил, что не понимает, о чем можно говорить с террористами.

«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией», — призвал Дмитрук.

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Политик подчеркнул, что Зеленский и его окружение действует методами террора как на территории Украины, так и на территории России. Он предположил, что под удар может попасть и Евросоюз.