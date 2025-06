Скончался основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Известный американский музыкант и продюсер рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон умер на 83-м году жизни. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, официальная причина смерти не разглашается. Вместе с тем, в начале 2024 года выяснилось, что Уилсон страдает нейрокогнитивным расстройством, родственным деменции.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы не находим слов, чтобы выразить свое горе», — отметили родственники музыканта.

Брайан Уилсон родился в Инглвуде, на юге Калифорнии, в 1942 году. В 1961 году участвовал в создании группы The Beach Boys, в 1964 году стал ее продюсером.

Beach Boys входят в число самых популярных групп рок-эры, с более чем 30 синглами в топ-40. Альбом 1966 года «Pet Sounds» был признан вторым в списке 500 лучших альбомов журнала Rolling Stone 2003 года, уступив альбому Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Beach Boys были включены в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году, а в 2000 году Уилсон был включен в Зал славы поэтов-песенников.