Вучич заявил о поддержке Украины

Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. Об этом заявил президент республики Александар Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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Кроме того, Вучич заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции (СВО) посетил Украину 11 июня. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

До этого британская газета Financial Times написала, что России надоели попытки Александара Вучича «усидеть на двух стульях».

В издании отметили, что поставки оружия из Сербии на Украину не остались без внимания РФ. Однако, как заявляют журналисты, Вучич не может радикально повлиять на ситуацию, поскольку минимальная поддержка Украины является «способом показать, что Сербия склоняется к Западу».