Трамп сообщил, что Китай годами обворовывал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает «только хорошие сигналы» о процессе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне. Он также отметил, что Пекин остается «непростым» партнером для диалога. Об этом глава Белого дома заявил на круглом столе, который посвящен инвестициям в экономику Америки.

«Они сейчас там, я получаю только хорошие сигналы. Это еще рано, но, думаю, когда вернусь, у меня будет первый звонок от них», - сказал он.

Трамп уточнил, что Америка планирует «открыть Китай». По его словам, это будет «замечательно» и для Китая, и для всего мира.

Глава Белого дома заявил, что эта страна долгие годы «обворовывала США», а прошлые президенты Штатов не «решались с этим бороться».

Американский лидер также напомнил, что еще в свой первый президентский срок он ввел пошлины против Китая, и тогда страна получила от них «сотни миллиардов долларов», и тогда же дефицит сократился вдвое за месяц.

Трамп ранее сообщал, что торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир, глава Минфина страны Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник встретятся с представителя из Китая для обсуждения торговых вопросов. Встреча пройдет в Лондоне, 9 июня.