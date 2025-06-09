Орбан призвал Европу перестать думать о Путине

Европейские страны должны перестать думать о президенте России Владимире Путине, поскольку им стоит думать, в первую очередь, о себе и своих интересах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы должны думать не о Путине, а, в первую очередь, о себе. Мы не должны измерять Европу через фигуру российского лидера. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — как вместе с Россией, так и без нее. Президент России — это президент России», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан также подчеркнул, что если Путин захочет посетить Венгрию с официальным визитом, то его примут «со всеми необходимыми почестями».

Ранее Орбан заявил, что европейские санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу. По его словам, Европейский союз посягает на суверенитет стран — участниц объединения, однако при этом не справляется с разрешением кризисов.