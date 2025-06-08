В Северной Корее внезапно перестал работать интернет

В ночь с 7 на 8 июня Северная Корея столкнулась с масштабным отключением интернета, которое на несколько часов парализовало доступ к ключевым государственным и общественным онлайн-ресурсам. Среди недоступных оказались правительственные сайты, включая портал МИД, а также веб-страницы национальной авиакомпании Air Koryo и официальных новостных агентств. По данным Reuters, восстановление доступа началось лишь к полудню текущего дня.

Британский исследователь Джунад Али, специализирующийся на мониторинге интернет-активности КНДР, сообщил, что вся цифровая инфраструктура страны временно перестала отображаться в глобальных системах наблюдения, а также возникли сбои в работе электронной почты. Хотя точная причина инцидента пока не установлена, эксперт предполагает внутренние корни проблемы. Аналогичную точку зрения выразил Мартин Уильямс из Вашингтонского центра Stimson, отметив, что нарушения затронули внутренние сети, поскольку соединения через Китай и Россию также были прерваны.

Этот инцидент произошел в одной из самых закрытых интернет-систем мира. Большинство северокорейских граждан имеют доступ лишь к национальной интранет-сети, изолированной от глобальной паутины. Свободный выход во всемирную сеть доступен лишь ограниченному кругу чиновников и представителей власти, а государственные и новостные онлайн-ресурсы зачастую используются для трансляции официальной позиции Пхеньяна для зарубежной аудитории.

Примечательно, что подобные отключения в прошлом неоднократно связывались с предполагаемыми кибератаками. При этом само северокорейское государство фигурирует в сообщениях о деятельности известных хакерских групп, таких как Lazarus, которые предположительно связаны с разведкой страны. Эту группу обвиняют в кибератаках на международные финансовые организации и крупных хищениях криптовалюты. Официальный Пхеньян традиционно отвергает причастность к кибератакам, кражам криптовалюты и другим формам киберпреступности.