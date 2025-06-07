В Германии взлетела популярность Мерца

Популярность нового немецкого канцлера Фридриха Мерца выросла до 36%. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на опрос, проведенный институтом Insa.

Исследователи заметили, что это на 13 процентных пунктов больше, чем четыре недели назад, когда Мерц только вступил в должность.

«Мерц становится всё более популярным на посту федерального канцлера. 36% опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад», — уточнили в институте.

В Insa пояснили, что федеральное правительство в целом также становится всё более популярным среди немцев: 37% респондентов заметили, что довольны работой кабмина.

Глава института Герман Бинкерт предположил, что рост популярности обусловлен миграционной политикой Мерца, а также тем, что поездка канцлера в США оказалась вполне успешной.

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Опрос проводился с 5 по 6 июня 2025 года, в нем приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.