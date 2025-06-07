Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, покинуть город. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров попросил жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию.

«Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь», — отметила Безуглая.

Украина эвакуирует два города из-за приближения ВС РФ

Напомним, что Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.