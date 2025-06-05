Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в социальной сети X. "Да", — написал Маск, комментируя публикацию, в которой один из пользователей платформы предложил отстранить республиканца от власти и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Миллиардер также считает, что экономике США во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за введенных Трампом пошлин на импорт. Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал "большой красивый закон" республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете. Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они "предали американский народ".