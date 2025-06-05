Трамп публично унизил Мерца

Президент США Дональд Трамп публично унизил канцлера Германии Фридриха Мерца, сказав, что для ФРГ годовщина высадки союзных войск в Нормандии является «не самым приятным днем». Его слова приводит РИА Новости.

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Трампа и Мерца. В какой-то момент канцлер ФРГ упомянул, что завтра, 6 июня, будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд» — высадки союзных войск в Нормандии, которую многие на Западе считают переломным моментом во Второй мировой войне.

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«Это был не самый приятный день для вас?» — спросил Трамп у Мерца, вызвав заметную неловкость.

Затем канцлер поспешил возразить, сказав, что «на самом деле этот день стал днем освобождения его страны от нацистской диктатуры».