Мерц сделал Трампу необычный подарок

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подарил ему факсимиле свидетельства о рождении деда Трампа, эмигрировавшего из коммуны Кальштадт.

Документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в МИД ФРГ, рассказал Мерц.

Дед Трампа Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в Кальштадте в 1869 году. Вместе со своей женой, бабушкой Дональда Трампа, он эмигрировал в США в 1885 году.

Мерц в Овальном кабинете Белого дома сказал Трампу, что немцы многим обязаны американцам.