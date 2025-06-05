Трамп заявил о понимании действий Путина

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина на фоне атак на российские аэродромы. Его слова передает ТАСС.

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«По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар», — отметил американский лидер.

Трамп отверг утверждение, что Россия «играет в игры» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По словам главы Белого дома, у Москвы «нет иного выбора», кроме как ответить на украинские удары по российским аэродромам.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным просил его не отвечать на атаку Киева на аэродромы.