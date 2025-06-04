Ермак обсудил с Рубио переговоры с РФ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг переговоров с РФ в Стамбуле.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, - написал он. - Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными".

При этом Ермак традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

Накануне Ермак раздельно обсудил данную тематику со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

Российский меморандум предполагает два варианта прекращения огня на Украине. Первый - полный вывод ВСУ и других украинских военизированных формирований с территории РФ, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, а также их отвод на расстояние от границ России, согласованное сторонами и в соответствии с утвержденным положением. Вторая опция прекращения огня для Киева подразумевает пакетное решение из 10 пунктов. В их числе - запрет на передислокацию ВСУ, кроме перемещений для отвода на расстояние от границ РФ, согласованное сторонами, прекращение мобилизации и начало демобилизации на Украине. Кроме того, он предусматривает прекращение иностранной военной помощи Украине, в том числе предоставления разведданных и оказания услуг спутниковой связи, а также отказ от военного присутствия на Украине третьих стран и от участия зарубежных специалистов в военных действиях на стороне ВСУ.