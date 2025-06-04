Си Цзиньпин встретился с президентом Беларуси

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

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Он еще раз поздравив Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси и отметил, что Китай и Беларусь являются настоящими друзьями и хорошими партнерами, которые всегда относились друг к другу с искренностью и доверием.

Си Цзиньпин отметил, что традиционная дружба между двумя странами крепнет день ото дня, политическое взаимодоверие остается нерушимым, а также всесторонне продвигается сотрудничество во всех областях. Китай всегда рассматривал со стратегической высоты и развивал китайско-белорусские отношения с точки зрения долгосрочной перспективы, добавил он.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать сообща с Беларусью для продвижения устойчивого развития двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель КНР подчеркнул, что обе стороны должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних форматов, таких как Организация Объединенных Наций /ООН/ и Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/, совместно противостоять деспотизму, гегемонии и буллингу, а также отстаивать международные беспристрастность и справедливость.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что он посещает Китай в 15-й раз, добавив, что в ходе каждого из этих визитов он ощущал чувство глубокой дружбы со стороны Китая.

Поблагодарив Китай за оказываемую Беларуси в течение длительного периода времени огромную поддержку и помощь, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь относится к Китаю с высокой степенью доверия и будет активно развивать сотрудничество с ним.

Китай решительно защищает мультилатерализм и выступает против унилатерализма, санкций и оказания давления в международных делах, подавая пример всему миру, отметил президент Беларуси. Он выразил глубокое восхищение и готовность прикладывать совместные с Китаем усилия для защиты международных беспристрастности и справедливости.