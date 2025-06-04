Politico: Трамп одержим разговором с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп одержим разговором с председателя КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Politico.

«Президент (Трамп. — RT) одержим идеей телефонного разговора с Си», — приводит издание слова источника.

Собеседник отметил, что звонок пока ещё не запланирован.

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Пекин, в свою очерель, проявляет осторожность в организации личной беседы Си Цзиньпина с Трампом, особенно после скандальных встреч американского лидера с Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее сообщалось, что беседа американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти на ближайшей неделе.