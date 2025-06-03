Келлог: новые санкции против России готовы

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

В эфире телеканала Fox News его спросили, разработаны ли уже и готовы к применению антироссийские рестрикции, если глава государства решит их применить после потенциального одобрения законодателями.

"Я разговаривал с [сенатором] Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны", - сказал спецпосланник.

Он подчеркнул, что рестрикции нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената Конгресса. Основными разработчиками документа стали Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны таможенные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Как сообщил 20 мая портал Axios со ссылкой на источники, Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил лидерам европейских стран и Владимиру Зеленскому, что не намерен сейчас ужесточать санкции в отношении Москвы, так как она, по мнению Белого дома, настроена серьезно на урегулирование конфликта на Украине. Беседа Путина и Трампа состоялась 19 мая.