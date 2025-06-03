Китай с 2016 года стал официально обозначаться во всех документах США как главный стратегический соперник страны.

© Deita.ru

Об этом рассказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, к 2022 году в США сформировался масштабный десятилетний план по противодействию растущему могуществу Поднебесной. Этот план носил стратегический характер и был рассчитан на ближайшие десять лет. За это время американская сторона должна была не только замедлить рост экономики Китая, но и добиться того, чтобы Пекин утратил возможность претендовать на статус нового мирового гегемона, способного заменить США.

Однако действия российского президента Владимира Путина в 2022 году полностью разрушили все планы американцев, отметил Кедми. Политика, которую начал проводить Путин, поставила крест на стратегическом плане США относительно Китая. По словам эксперта, решительность Путина заставила американский истеблишмент сосредоточить значительные силы на новом геополитическом театре, вынудив их использовать ресурсы, ранее предназначенные для противостояния КНР.

При этом, как подчеркнул аналитик, российский лидер смог разыграть настолько удачную комбинацию, что даже несмотря на отвлечение ресурсов на поддержку Европы, американская элита продолжала считать главной угрозой именно Китай. Кедми отметил, что в американском политическом кругу Россия не была объявлена своим главным соперником — этим статусом по-прежнему остается Китай. Это, по мнению эксперта, является одним из важнейших достижений Путина в сфере внешней политики.

Объясняя ситуацию, политолог отметил: если бы США действительно пересмотрели свои стратегические планы и начали активно противостоять Китаю, то все накопленные ресурсы страны были бы направлены против Пекина. Однако этого не произошло. Вместо этого за последние два года американский политический истеблишмент вынужден был буквально «держать под контролем» каждое расходование средств — взвешивая каждую сумму и решая, куда ее вложить сейчас: в Европу или на поддержку Тайваня.