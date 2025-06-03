Названа причина смерти композитора Евгения Доги

Причиной смерти композитора Евгения Доги на 89-м году жизни стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания, с которым музыкант боролся более двадцати лет. Об этом пишет Mash.

Также композитор страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией, по данным канала.

Евгений Дмитриевич Дога - народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

Он - автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", одной из самых узнаваемых и известных мелодий отечественного кино. Картины Эмиля Лотяну вышла в 1978-м - с Янковским, Лавровым, Марковым, Галиной Беляевой и Светланой Томой. В основе сценария - "Драма на охоте", ранняя и одна из самых темных вещей Чехова.

Дога - автор музыки к десяткам экранных проектов, включая "Табор уходит в небо", цикл телефильмов "Этот фантастический мир", "Мерседес" уходит от погони", "Мария, Мирабела", "Гонки по вертикали", "Одиноким предоставляется общежитие", "Королева Марго".