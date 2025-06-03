Экс-советник Пентагона предупредил США о проблемах из-за атак ВСУ

Бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл призвал руководство США прекратить поставлять Украине оружие, которым могут быть атакованы стратегические ядерные силы России. Об этом он написал в соцсети X.

Колдуэлл прокомментировал сообщения об атаках украинских дронов по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня. В Минобороны РФ сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Источники в администрации США сообщили американским СМИ, что Белый дом не знал о готовящейся атаке украинских беспилотников. Колдуэлл подчеркнул, что попытки Киева атаковать стратегические силы России за день до очередного раунда переговоров «не в интересах Америки».

«США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать атакам на российские стратегические ядерные силы», - призвал Колдуэлл.

Он предупредил, что подобные атаки несут в себе высокие риски эскалации украинского кризиса. Также они могут повысить риск прямой конфронтации между Россией и НАТО.