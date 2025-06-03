Германия продолжит отказывать беженцам

Германия продолжит отказывать большинству просителей убежища, несмотря на решение Административного суда Берлина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Bild.

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«Пока ситуация на границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил, нам придется поддерживать контроль на внутренних границах», — сказал он. Его слова приводит газета Bild.

Он также отметил, что Административный суд Берлина признал незаконным отказ беженцам во въезде на границах Германии, однако немецкое правительство все еще может отклонять заявления беженцев, действуя при этом в рамках существующего законодательства Европейского союза.

По его словам, немецкое правительство приняло такое решение для поддержания общественной безопасности и порядка, а также для защиты городов и муниципалитетов от перегрузки.

Ранее в Германии захотели запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей. Уточняется, что соответствующий законопроект рассматривается немецкими властями.