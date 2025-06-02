Украина информировала главу Пентагона о ходе операции «Паутина»

Украина вела регулярное информирование министра обороны США Пита Хегсета о ходе диверсионной операции «Паутина» на территории России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц в американской администрации.

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При этом отмечается, что глава Пентагона не контактировал с представителями Киева.

«Хегсет получал регулярные обновления во время своей поездки на объединенную базу Эндрюс в воскресенье, но пока не общался со своими украинскими коллегами», — приводит CNN данные источника.

Представитель администрации также сообщил телеканалу, что администрация президента США Дональда Трампа не была заранее проинформирована об операции.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.