Стало известно о странном поступке Умерова в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время вступительного слова руководителя МИД Турции Хакана Фидана не воспользовался устройством для синхронного перевода. С вступительного слова турецкого министра начались переговоры России и Украины в Стамбуле.
Умеров возглавляет украинскую делегацию.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров
Переговоры проходят во дворце Чираган. Делегации двух стран прибыли туда примерно к часу дня, после чего велась подготовка к встрече.