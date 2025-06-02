Стало известно о странном поступке Умерова в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время вступительного слова руководителя МИД Турции Хакана Фидана не воспользовался устройством для синхронного перевода. С вступительного слова турецкого министра начались переговоры России и Украины в Стамбуле.

Умеров возглавляет украинскую делегацию.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров

Переговоры проходят во дворце Чираган. Делегации двух стран прибыли туда примерно к часу дня, после чего велась подготовка к встрече.