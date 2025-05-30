Белый дом сделал заявление о наркомании Маска

Вопрос об употреблении наркотиков главой департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардером Илоном Маском следует адресовать ему лично.

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Это журналистке телеканала CNN посоветовал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«У меня нет никаких опасений, но я также думаю, что сегодня состоится пресс-конференция с Илоном Маском, так что у каждого будет возможность спросить самостоятельно», — сказал американский чиновник.

Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.