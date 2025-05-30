На Украине перенесли День защиты детей
Владимир Зеленский перенес День защиты детей с 1 июня. Теперь на Украине его будут отмечать 20 ноября.
Согласно подписанному указу, отныне День защиты детей на Украине будет отмечаться ежегодно 20 ноября — во Всемирный день ребенка. Ранее праздник приходился на 1 июня.
Решение принято, как отмечается, с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, «усиления и объединения усилий…, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка…»
Указ президента Украины от 30 мая 1998 года «О Дне защиты детей», таким образом, утратил силу.