Военный эксперт объяснил, какое ядерное оружие США могут передать Европе

США могут передать союзникам по НАТО термоядерные бомбы старого образца на фоне модернизации собственного ядерного арсенала. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

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По его словам, компания Pantex сохраняет контракты на создание 480 бомб 12-го поколения. Эксперт считает, что европейцам будут поставлять вооружение старого образца в рамках зачистки и модернизации арсеналов США.

Степанов считает, что ЕС получит ядерный «секонд-хенд» с истекающим сроком годности.

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В феврале сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа отменила решение об увольнении сотен федеральных служащих, которые работали над программами создания ядерного оружия.

Больше всего сокращения затронули завод Pantex около Амарилло, штат Техас, где были уволены около 30% сотрудников, работающих над сборкой боеголовок.

Ранее сообщалось, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы.