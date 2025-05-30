Названы приглашенные на возможные переговоры в Стамбуле страны

На переговорах по Украине в Стамбуле 2 июня будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Об этом в эфире ABC News заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

«И с нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке Москвой предложений к переговорам с Украиной в Стамбуле 2 июня.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва сохранит прежний состав делегации для переговоров с Киевом 2 июня.