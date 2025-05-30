Трамп заявил о последнем дне работы Маска в правительстве США

Пятница, 30 мая, окажется последним днем работы миллиардера Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE).

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Завтра (в пятницу. — «Газета.Ru») в 13:30 (в 20:30 по мск. — «Газета.Ru») я проведу пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день (предпринимателя на посту главы DOGE. — «Газета.Ru») … Увидимся завтра в Белом доме», — написал он.

До этого министр торговли США Говард Латник сообщал, что Маск после ухода из администрации президента США Дональда Трампа останется в ближнем кругу главы государства.

Латник подчеркнул, что Маск и президент — «отличные друзья». Министр добавил, что предприниматель по-прежнему очень-очень близок к президенту США.

29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы.