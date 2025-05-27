Трамп обратился с призывом к Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от каких-либо необдуманных действий, которые поставят под угрозу переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

По данным портала, телефонные переговоры прошли 22 мая. Трамп заметил в беседе с израильским лидером, что не хочет никаких помех на пути к дипломатическому решению проблемы с Ираном.

Глава США уточнил, что не исключает «другую опцию», но сначала желает проверить, возможно ли дипломатическое решение.

Журналисты пояснили, что в администрации США опасаются атаки со стороны ЦАХАЛ на объекты иранской ядерной программы.

На фоне этого, Вашингтон предпринимает определенные шаги для урегулирования вопроса. В частности, Трамп направил в Иерусалим министра внутренней безопасности США Кристи Ноем с тем, чтобы она передала послание президента США с требованием избегать шагов, мешающих дипломатии.

Трамп теряет терпение к премьеру Израиля Нетаньяху

Ранее сообщалось, что пятый раунд переговоров США и Ирана прошел в Риме 23 мая. Он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.