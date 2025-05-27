Трамп предостерег Путина, что тот «играет с огнем»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во вторник, 27 мая, что президент России Владимир Путин якобы «играет с огнем». Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер выразил уверенность в том, что российский коллега якобы даже не представляет, как могла бы развиваться ситуация, если бы на месте Трампа был кто-то другой.

«Владимир Путин не представляет, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду РЕАЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — подчеркнул Трамп.

Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы.