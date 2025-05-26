Американский сенатор пригрозил Путину

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил президенту России Владимиру Путину новыми санкциями.

Об этом он заявил в открытом письме российскому лидеру, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Сенат [США] готов к любому развитию событий. Законопроект [о санкциях] изолирует Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает. Те, кто поддерживают варварское вторжение, должны осознать все его последствия», — пригрозил он.

По его словам, «военная машина Путина» остановится, если Китай и Индия перестанут покупать российскую нефть. Грэм также отметил, что Сенат примет меры, если президент РФ «продолжит играть в игры».

Киев попросит ЕС ужесточить санкции против России

Ранее Грэм выступил с предупреждением Китаю из-за решений Путина по Украине. Он заявил, что последствия действий России в отношении конфликта могут негативно сказаться на союзниках государства.