Канадский журналист, пожелавший остаться анонимным, заявил о нелегитимности Владимира Зеленского. Об этом он высказался в разговоре с РИА Новости.

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«Год назад его срок по сути истек. Поэтому я называю его де-факто лидером Украины, не имеющим легитимности», — сказал собеседник агентства.

Он указал на необходимость проведения президентских выборов на Украине, подчеркнув, что только легитимный глава государства должен заключить мирное соглашение с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что легитимность Зеленского будет принципиальным вопросом при заключении мирного соглашения. При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с действующими властями Украины для подготовки мирного договора.