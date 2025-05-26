Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным отчетливо дал понять, что не планирует оказывать давление на Москву и вводить жесткие санкции. Об этом пишет военный эксперт Дэвид Э. Сэнгер в статье для New York Times.

Автор статьи отметил, что американский лидер позволил себе ряд резких высказываний в адрес России на фоне масштабных ударов по украинским военным объектам со стороны ВС РФ.

Вместе с тем, заметил обозреватель, Трамп не пожелал заставить Путина «заплатить хотя бы скромную цену за атаки на Украину» .

Политика в отношении санкций у американского лидера совершенно несбалансированная, пояснил аналитик. Он анонсирует введение санкций и поддержку инициатив Европы, забывает свои слова, исключает жесткие рестрикции против России.

Эксперт добавил, что но как только дело доходит до подписания указов о рестрикциях, президент отказывается от своих прежних намерений, отступает.

Кроме того, уточнил Сэнгер, Трамп постоянно меняет свою точку зрения на конфликт и пути его разрешения. Он обещает завершить его, затем «сваливает ответственность» на европейцев, требует, чтобы Киев и Москва договаривались без посредников, потом снова клянется довести дело до конца.