22 мая ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Льгову. Атака пришлась на въезд в город – трассу Курск – Рыльск. Ранения получили 16 человек. Пятнадцать из них размещены в Курской областной больнице, ещё одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение.

В результате атаки повреждены 30 частных домой, в 26 квартирах выбиты окна. Пострадали два магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых машин. Бригады сразу же начали восстанавливать повреждённые дома.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 мая навестил льговчан, пострадавших в результате ракетного удара. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. 13-летнего Колю ранило осколком во время прогулки с сестрой и мамой. Мальчик рассказал, что сначала даже не ощутил боли. 16-летнего Владислава обстрел застал в момент, когда он находился возле дома. Прикрывая собой мать, осколочные ранения живота и поясницы получила 18-летняя Диана. У большинства пострадавших осколочные ранения.

Всего в Курской областной больнице сейчас лечатся 36 мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ. Среди них и те, кто получил ранения уже после освобождения приграничья. Например, житель деревни Гирьи поехал проверить дом, когда ударил вражеский коптер. С августа же в стационаре областной больницы вылечили больше тысячи человек, пострадавших от ударов украинских боевиков.