Макрон: Путину нужно пригрозить максимальными санкциями

Макрон призвал пригрозить Путину «максимальными санкциями»
Президенту России Владимиру Путину нужно пригрозить введением «максимальных санкций». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает Reuters.
Помимо этого, Макрон прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес Путина. По словам президента Франции, глава Белого дома может понимать «аспекты лжи» российского лидера относительно ситуации на Украине.
10 мая Макрон заявил, что в Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет рестрикций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма».
Трамп может ввести дополнительные санкции против России
26 мая Трамп раскритиковал действия Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми». Глава Белого дома заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.