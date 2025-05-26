ХАМАС согласился на прекращение огня

Палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к ХАМАС.

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Новое предложение было получено ХАМАС через посредников.

Оно включает освобождение десяти израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа, рассказал источник агентства.

Кроме того, предложение предусматривает освобождение Израилем ряда палестинских заключенных, включая тех, кто отбывает длительные сроки тюремного заключения.

Переговоры между сторонами конфликта о постоянном прекращении боевых действий под гарантии США будут продолжаться в ходе перемирия, добавили в агентстве.

Накануне газета Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что США призвали Израиль отложить новую наземную операцию в секторе Газа ради проведения переговоров.