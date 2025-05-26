СМИ: ЕК призвала еврокомиссаров пропустить марш ЛГБТ* в Будапеште

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала комиссарам воздержаться от посещения будапештского марша сторонников ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) из-за возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет Euractiv.

По данным издания, мероприятие намечено на 28 июня. Организаторы планируют провести его вопреки принятому венгерским парламентом закону, запрещающему проведение подобных маршей.

«Кабинет Урсулы фон дер Ляйен ясно дал понять, что не хочет никого видеть на прайде*. Комиссары не хотят вмешиваться и создавать внутреннюю напряженность», - пояснил источник издания.

При этом венгерская сторона не получала информацию о планах еврокомиссаров посетить марш. Но несколько членов Европарламента собираются принять участие в нем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский союз в попытках «шантажировать» его страну замороженными средствами, чтобы заставить ее изменить свою политику в вопросах миграции и ЛГБТ-пропаганды*. При этом, по его словам, все претензии ЕС к Венгрии вызваны отнюдь не желанием Европы отстоять верховенство права.

В марте большинством голосов депутатов парламента Венгрии был одобрен законопроект о запрете гей-парадов*. «За» проголосовали 136 парламентариев, «против» высказались 27.

* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).