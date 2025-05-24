Порошенко* подал иск против секретаря СНБО

Экс-президент Украины Петр Порошенко* подал в суд на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Поводом стали изменения, внесенные в указ о санкциях против Порошенко*. Об этом сообщил адвокат Станислав Кунянский, передает РИА Новости.

В интервью Кунянский заявил, что иск касается незаконного внесения изменений в указ Владимира Зеленского о применении санкций в отношении Порошенко*. В частности речь идет об ошибке в идентификационном коде экс-президента. Она была исправлена без голосования в СНБО.

Защита считает, что Литвиненко превысил полномочия, его действия были единоличными и неправомерными.

Ранее сообщалось, что на Украине Порошенко* могут обвинить «в связях с Россией» и получении 40 миллионов евро.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму