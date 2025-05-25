Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер выразил убеждение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, что Украина сама себе не принадлежит и из-за этого не будет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта.

«Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы», — сказал он.

По словам Риттера, Украина является всего лишь инструментом для попытки нанести поражение России.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что за атаку ВСУ по гражданским целям России ответственны ряд стран ЕС.