Лукашенко раскрыл причины демографического кризиса

Женщины не хотят рожать, а мужчины «стоптались». Так объяснил причины демографического кризиса президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

Он указал, что в настоящее время Минск будет думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, поскольку строительство жилья не решило проблему демографического кризиса в стране. Лукашенко отметил, что ранее считалось, что если построить жилье, то «все побегут рожать», однако «ничего подобного» не произошло.

«Девчонки рожать не хотят. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже… Ты видишь, "стоптались" мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем», — сказал президент Беларуси в разговоре с первым заместителем директора горно-обогатительного комплекса в Любанском районе Иваном Головатым.

Также Лукашенко рассказал о развитии арендного жилья под производство социальной инфраструктуры. При этом он предостерег от того, чтобы не было в городах лишних людей, иначе можно «оголить деревню».