Европа готовится к войне с Российской Федерацией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет чешское издание Seznam zprávy (SZ).

Автор публикации Матоуш Лазневский напомнил, что начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс еще в 2024 году назвал жителей Великобритании "предвоенным поколением" и призвал общественность подготовиться к конфликту с Российской Федерацией.

«Государства пробуют разные методы, чтобы привлечь на службу в армию новых людей или удержать старых. Один из вариантов — расширение роли женщин. Третий вариант — сделать армии еще более "старыми", то есть поднять верхнюю границу призыва для солдат и резервистов», — поделился своей точкой зрения он.

В статье речь идет о том, что европейские оборонные расходы в 2024 году выросли до $693 млрд, что является рекордной суммой с конца холодной войны.

В начале весны Европейская комиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Спустя некоторое время из-за протеста ряда государств Евросоюза название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030".

Стратегия предполагает привлечение около 800 млрд евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов стран Европы — порядка 650 млрд, еще 150 млрд задействуют в качестве кредитов.